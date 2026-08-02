¡Todo por el Tótem de Inmunidad Grupal! Las tribus buscan asegurar una semana más

La tensión aumenta en Survivor México La Reliquia en Llamas con un intenso juego por el Tótem de Inmunidad Grupal. Las tribus dejan todo en el terreno de juego, conscientes de que esta victoria representa mucho más que un premio: significa mantenerse seguros y evitar enfrentar un complicado camino rumbo a la eliminación. Halcones y Jaguares ponen a prueba su fuerza, coordinación y estrategia en una batalla donde cada punto puede cambiar el destino de la semana. La presión está al máximo y solo una tribu podrá quedarse con la protección que les dará una semana más de supervivencia.