“Al menos échale ganas": Daniela y Claudia critican la actitud de Camila por su eliminación en MasterChef 24/7

Camila se convirtió en la eliminada de MasterChef 24/7 el domingo 12 de julio tras ser derrotada por Ixdit, Jazmín y Emmanuel en el reto final de proteínas. Este momento causó gran polémica entre los cocineros del balcón, en especial para Claudia y Daniela, quienes consideraron que todo el ambiente se sentía triste, pero que aun así su compañera debió haberse esforzado, ya que consideran que cuando “Las Divas” se enfrentan entre sí, siempre dan lo mejor.