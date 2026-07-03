¿Qué es el matahambre? El ingrediente que puso en jaque a los cocineros de MasterChef 24/7 este 3 de julio

La cocina de MasterChef 24/7 es famosa por transformar ingredientes cotidianos en obras de arte, pero también por poner a prueba el temple de los participantes con retos que rozan la crueldad técnica.

Este 2 de julio, el ambiente en el set se tensó al máximo con la aparición de una proteína que, bajo su apariencia noble, esconde una trampa mortal para los tiempos de la televisión: el matambre.

¿Qué es el matambre? Así lo cocinaron en MasterChef 24/7

Para muchos, el nombre de la pieza sonó a misterio, sin embargo, el chef Poncho Cadena rompió la mística del ingrediente con una traducción directa al paladar local, explicando que el matambre es el corte que en México conocemos popularmente como suadero. "Está muy pegado hacia la piel, es muy rico pero hay que saberlo preparar y condimentarlo bien, es grasosito y delicioso", detalló el juez, advirtiendo sobre la complejidad de un músculo que exige precisión absoluta.

El matambre es un corte tradicional argentino ubicado entre el cuero y el costillar de la res, conocido por su sabor y versatilidad. Se prepara principalmente de tres formas: a la parrilla, con una costra dorada y crujiente; arrollado, relleno con ingredientes como huevo, verduras o queso; y a la pizza, cubierto con salsa, queso y otros ingredientes, explica Brasas y Sabores. Ahora, para evitar que quede duro, suele ablandarse mediante golpes o marinado antes de cocinarlo, preservando así su jugosidad y textura.

Además, el chef Cadena reafirmó que el gran reto de la noche sería la creatividad de Flor y Claudia para acompañar este corte y ver quién será la ganadora del duelo.

Enfrentar una proteína tan suntuosa exige un manejo maestro de los contrastes, por lo que las guarniciones, el equilibrio de las salsas y la audacia en el emplatado serán los factores determinantes para convencer al exigente panel.

En una noche de delantales negros la cocinera que logre contar la mejor historia alrededor de este clásico callejero será quien se salve del temido mandil.