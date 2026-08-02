¡El conflicto con Anahí continúa! Su tribu busca entender sus decisiones en Survivor México La Reliquia en Llamas

Los conflictos continúan dentro de Survivor México La Reliquia en Llamas y Anahí vuelve a estar en el centro de la conversación con su tribu. Mientras algunos sobrevivientes cuestionan sus decisiones y aseguran que podría estar siendo manipulada por otras estrategias, también reconocen que necesitan escucharla y encontrar la manera de trabajar juntos por la supervivencia. En una competencia donde la confianza puede definir el futuro, la tribu deberá dejar atrás las diferencias y decidir si es momento de fortalecer la unión o seguir marcando sus propias estrategias.