“Yo ya sabía que no iba a ganar": Ixdit habla sobre el momento en el que perdió la esperanza de ser la ganadora de MasterChef 24/7

El día de hoy recibimos a los finalistas, Ixdit, Lancer y Flor, quienes nos contaron sobre las emociones que los invadieron durante la Gran Final de MasterChef 24/7. Lancer habló sobre el incidente que vivió 10 minutos antes donde se cortó el dedo, relató el cómo fue atendido momentos previos a conocer al ganador del reality.