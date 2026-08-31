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“Yo ya sabía que no iba a ganar": Ixdit habla sobre el momento en el que perdió la esperanza de ser la ganadora de MasterChef 24/7

Los finalistas y la ganadora de MasterChef 24/7 reviven los mejores momentos de la gran final del reality y leen algunos comentarios del público.

El día de hoy recibimos a los finalistas, Ixdit, Lancer y Flor, quienes nos contaron sobre las emociones que los invadieron durante la Gran Final de MasterChef 24/7. Lancer habló sobre el incidente que vivió 10 minutos antes donde se cortó el dedo, relató el cómo fue atendido momentos previos a conocer al ganador del reality.

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