MasterChef 24/7 | Lancer es salvado por el público y sube al balcón
Tras uno de los retos más intensos de la noche, la decisión del público cambió el rumbo de la competencia.
El reto más exigente de la noche llegó a su fin en MasterChef 24/7, dejando a los participantes a la espera de la deliberación final. Mientras los chefs evaluaban cada platillo, se reveló una noticia que sorprendió a todos: Lancer fue elegido como el favorito del público. Gracias al apoyo de los espectadores, obtuvo la salvación y aseguró su lugar en el balcón, librándose de la zona de riesgo. La decisión desató emociones entre los cocineros y confirmó una vez más la importancia del respaldo de la audiencia dentro de la competencia.