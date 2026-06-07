MasterChef 24/7 | Lancer es salvado por el público y sube al balcón

El reto más exigente de la noche llegó a su fin en MasterChef 24/7, dejando a los participantes a la espera de la deliberación final. Mientras los chefs evaluaban cada platillo, se reveló una noticia que sorprendió a todos: Lancer fue elegido como el favorito del público. Gracias al apoyo de los espectadores, obtuvo la salvación y aseguró su lugar en el balcón, librándose de la zona de riesgo. La decisión desató emociones entre los cocineros y confirmó una vez más la importancia del respaldo de la audiencia dentro de la competencia.