“Yo no hago eso": Felicitan a Luis en plena clase de MasterChef 24/7, pero se decepciona al saber el motivo (VIDEO)

Tener una buena higiene es indispensable para los chefs y es uno de los temas con los que Luis más ha tenido que lidiar durante su estancia en MasterChef 24/7. Esto porque tal como le dijo el Chef Édgar Núñez, tiene el mal hábito de estarse chupando los dedos y el público se da cuenta, por lo que le pidió evitarlo de ahora en adelante. Además, todos lo felicitaron porque por fin pasó una clase sin llevarse los dedos a la boca.

