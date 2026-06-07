Lula fulmina a Luis con una tajante respuesta tras su pelea con Antrax: ¿es su favorito de MasterChef 24/7? (VIDEO)

Luego de que tuvo una fuerte discusión con Antrax, Luis buscó a Lula para pedirle su opinión y así averiguar quién tenía la razón. Lo que el cocinero no se esperaba, es que su compañera respaldaría a Ángel y hasta usó un dicho popular para hacerlo entender que se ve mal peleando sin tener argumentos y prefiere ver que todos los cocineros en MasterChef 24/7 se llevan bien.