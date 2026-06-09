¿Qué es lo más importante para hacer encurtidos? El Chef Poncho Cadena revela los tres aspectos indispensables

Los cocineros de MasterChef 24/7 pusieron a prueba las enseñanzas de la Chef Isabel Carvajal en la clase de encurtidos, pues tuvieron la encomienda de hacer rajas en escabeche para la segunda parte del reto por el poder del Pin del Chef. Aunque hubo diversidad en los ingredientes por parte de los participantes, nada se compara con la opinión de los expertos y el Chef Poncho Cadena reveló los tres aspectos indispensables para su preparación.

"Cortes parejos, cocción pareja y acidez": El Chef Poncho revela lo necesario para los encurtidos

Por la mañana, la "Maestra del fuego" les compartió a los 18 cocineros la manera apropiada para hacer cebollas encurtidas, procedimiento recordado por Jazmín en la gala de este lunes 8 de junio y es que el Chef Poncho Cadena la visitó en su estación para preguntarle qué era lo más importante para hacer los alimentos conservados.

Aunque Jazmín le señaló que se trataría del vinagre, la cebolla y el tiempo, el Chef le comentó que el último no podía ser contemplado debido a que el cocinero "no lo domina y menos en MasterChef 24/7".

Poncho Cadena procedió a compartirle algo de su experiencia al afirmar que los aspectos indispensables son cortes parejos, cocción pareja y acidez.

Cabe apuntar que en la degustación de los platillos, la Chef Zahie Téllez le hizo saber a Jazmín que se quedó corta con la acidez y que para ella eran verduras salteadas, lo que demuestra la vital importancia de la acidez en los encurtidos.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana será martes de beneficio o castigo y se definirán a los capitanes de la semana, los cuales estarán al frente de la próxima batalla por equipos del próximo miércoles; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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