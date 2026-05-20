Lula salva a su equipo del desastre y sorprende a los chefs en MasterChef 24/7

Los chefs de MasterChef 24/7 probaron los platillos del equipo liderado por Lula antes de recibir las preparaciones del equipo rojo. Durante la evaluación, el jurado advirtió que ambos equipos estuvieron muy cerca del fracaso debido a diversos errores en cocina. No obstante, destacaron que el equipo de Lula al menos consiguió entregar tres platillos completos, algo que terminó jugando a su favor en la competencia.