¡Lancer se desquita y pone a Luis OTRA VEZ en la Brigada de Limpieza! ‘No prometo nada’ (VIDEO)

El “pique” entre Luis y Lancer está lejos de terminar en MasterChef 24/7: la semana pasada al creador de Notibola le tocó hacerse cargo de la limpieza... ¡a él solo! y ahora la historia se repite gracias a una jugada maestra del ganador del Pin del Chef, quien lo puso en la Brigada junto con Michelle, ¡llovieron las advertencias!

