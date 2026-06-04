Jazmín es salvada por el voto del público y Chefs dan indicaciones del Reto de Jueves de Delantales Negros
El voto del público salvó a Jazmín, mientras que la participante Claudia puso en aprietos a dos participantes con su sabotaje.
La tensión aumenta en MasterChef 24/7. Gracias al voto del público, Jazmín logró mantenerse en la competencia y evitar la eliminación. Además, los chefs dieron las indicaciones para el Reto de Jueves de Delantales Negros, donde Claudia decidió utilizar el beneficio del sabotaje para complicar el camino de dos de sus compañeros rumbo al siguiente desafío.