“Te mueres": Luis afirma que Jazmín no hubiera podido soportar el Pin Negro de MasterChef 24/7

Aunque se espera una evolución constante de los 12 mejores cocineros de MasterChef 24/7, la pasada gala por el Pin del Chef demostró que la presión ha comenzado a cobrarles factura, pues no solamente nadie recibió la insignia por su mal desempeño, sino que Luis se convirtió en el primer portador del Pin Negro, el cual fue tema de conversación con Jazmín luego de la gala de beneficios y castigos.

Tras hablar sobre lo que ha ocurrido recientemente en la cocina más poderosa de México, Luis le afirmó a su compañera que ella no hubiera podido soportar el Pin Negro y los comentarios que recibió por el platillo que presentó en la degustación; "te mueres", le dijo el conductor de "Notibola".

Sin embargo, Jazmín le respondió que no hubiera sido el caso debido a que ha sido la participante más regañada en la temporada y que en ese sentido, está más que curtida.

Ante el comentario de la cocinera, Luis le respondió que ella no estaba tomando en cuenta que se trataba del primer Pin Negro de la temporada, la primera cocinada con la filipina, que venía de haber estado en el pasado domingo de eliminación y que le tocó la limpieza del Mundo MasterChef y la cocina oculta, así como la certeza de que tendrá todos los sabotajes.

El participante apuntó que ha pasado por muchas emociones en el reality show, pero aseguró que la mejor forma de sobrellevar la competencia culinaria es no tomarse nada personal ni perder el enfoque y puso como ejemplo el proceso del platillo que preparó en la gala de beneficios y castigos, pues aunque el Chef Herrera le cuestionó la decisión de meter un pescado seco al horno, Luis defendió su postura.

El cocinero le compartió a Jazmín que la veía muy malhumorada y le sugirió que cuando quisiera sentirse mal, recordara que hay otros que están peor que ella y se le pasaría; además, le compartió que la veía como finalista de MasterChef 24/7 y cuando le pidió su Top 5 de los concursantes que llegarían hasta la final de la competencia, la participante enlistó a Flor, Ixdit, Michelle, Julio y el propio Luis, ya que tiene la mente necesaria para hacerlo.

Cuando Luis le pidió mayor confianza a la cocinera, Jazmín dijo que sí es capaz de hacer grandes platillos, pero no en las circunstancias que demanda el reality show.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Hoy tendrá lugar la esperada batalla por equipos, uno de los cuales estará liderado por Michelle (equipo azul); la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

Puedes votar por tu cocinero favorito en el siguiente enlace para que se convierta en el otro capitán.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en MasterChef 24/7, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.