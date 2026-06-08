La mamá de Luis le envía un emotivo mensaje que lo llena de fuerza en MasterChef 24/7

Este lunes Luis recibió un conmovedor mensaje de su mamá que enterneció a todos en MasterChef 24/7. Con palabras llenas de cariño, orgullo y apoyo, lo impulsó a seguir luchando por sus sueños y a confiar en cada una de las decisiones que ha tomado dentro de la cocina más famosa de México. El mensaje logró tocar profundamente al participante, recordándole que cuenta con el respaldo de su familia mientras continúa persiguiendo sus metas dentro de la competencia.