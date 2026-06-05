Este viernes de Salvación el menú de cantina mexicana se hará presente dentro de los Retos de MasterChef 24/7

Este viernes los chefs dieron las indicaciones para el reto de salvación, en el que los participantes tendrán que preparar un menú inspirado en la tradicional cantina mexicana. El primer desafío de esta noche en MasterChef 24/7 será elaborar un caldo de camarón que les permita arrancar con el pie derecho en busca de asegurar su permanencia pues solo 4 cocineros se salvarán y Flor al tener el Pin del Chef podría cambiar su Delantal Negro.