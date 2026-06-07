PreShow | ¿Carmen y Michelle generan conflicto o solo defienden sus ideales? Descúbrelo en el Preshow de MasterChef 24/7

Las acciones y comentarios de Carmen y Michelle han generado conversación entre los seguidores de MasterChef 24/7. Para algunos, sus posturas provocan conflictos dentro de la competencia; para otros, simplemente están defendiendo lo que creen y expresando sus opiniones con firmeza. En el Preshow, Leslie Gallardo y Antonio Betancourt analizan la situación junto con las reacciones del público, abriendo el debate sobre uno de los temas más comentados de la semana dentro de la cocina más famosa de México.