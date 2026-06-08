PreShow | El preshow del lunes en MasterChef 24/7 contó con la visita del Chef Edgar Núñez
Este lunes nos acompaño el Chef Edgar Núñez, quien día con día comparte sus conocimientos a los Cocineros de MasterChef 24/7.
En el Preshow de este lunes 08 de junio tuvimos la visita del Chef Edgar Núñez, quien habló de los pros y contras de lo que ha habido en MasterChef 24/7. Los años y la experiencia lo respaldan y por ello se ha ganado el título de Maestro del Fuego que día con día comparte sus conocimientos a los Cocineros.