La Chef Isabel Carvajal se suma a Chiken y Duggan sobre lo que se vive en MasterChef 24/7
Acompáñanos en una edición de El Otro Lado de Los Realities donde nos visitó una Maestra del Fuego de MasterChef 24/7
La Chef Isabel Carvajal acompañó a Chiken y Duggan en esta edición de El Otro Lado de Los Realities, donde habló sobre lo que vive con los participantes de MasterChef 24/7 dejando ver algunas verdades incómodas, además de que contó de lo que ha sido su trayectoria dentro de la industria de la cocina que le ha valido para ser reconocida mundialmente.