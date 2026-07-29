Receta de pollo al cítrico: la Chef Zahie prepara una comida deliciosa con el estilo de una MasterChef 24/7

Los sabores frescos y equilibrados son una de las claves de la alta cocina como la que exige MasterChef 24/7, y la Chef Zahie lo demuestra con una receta de pollo al cítrico que combina ingredientes sencillos con un resultado lleno de aroma y sabor. Ideal para quienes buscan una comida completa y fácil de preparar, este platillo destaca por la mezcla de naranja, toronja y limón, que aporta un toque ácido perfectamente balanceado con miel y salsa de soya.

MasterChef 24/7: receta de pollo al cítrico de la Chef Zahie Téllez

Al más puro estilo de una MasterChef 24/7 como lo es la jueza del reality, esta preparación convierte al pollo en un platillo digno de una cocina profesional. La marinada permite que la carne absorba todos los sabores antes de sellarse en mantequilla, mientras que el brócoli complementa la receta con color, textura y un aporte extra de nutrientes.

El pollo al cítrico de la Chef Zahie combina naranja, toronja, limón y salsa de soya para lograr un sabor fresco e irresistible.|Canva

"Si eres Amante Del Pollo, esta receta al cítrico te va a fascinar", escrribió Zahie Téllez en Instagram para acompañar el video de la receta en el que mostró el paso a paso de la preparación y los elementos que se necesitan.

Ingredientes:



Pollo (piezas)

90 g de mantequilla

El jugo de 2 naranjas

El jugo de 1 toronja

El jugo de 3 limones

2 cdas de miel

6 cdas de salsa de soya

½ cdita de jengibre

1 diente de ajo picado

1 brócoli cortado en pedazos

Procedimiento:



En un pequeño bowl mezclar el jugo de naranja y de limón con la salsa de soya y el jengibre. Agregar la miel hasta que se disuelva por completo. Incorporar el ajo picado y mezclar bien. Dejar marinar el pollo en esta salsa. Calentar una sartén con mantequilla y sellar el pollo por todos lados. Verter la salsa de la marinada en la sartén, tapar y cocinar junto con los brócolis durante un par de minutos.

Esta propuesta de la Chef Zahie, jueza de MasterChef México 2026, demuestra que no es necesario recurrir a ingredientes complicados para preparar una receta con presentación y sabor dignos de una competencia culinaria. La combinación de cítricos, miel y soya ofrece un equilibrio perfecto entre lo dulce, lo ácido y lo salado, convirtiendo este pollo al cítrico en una opción que cualquier amante de la cocina querrá replicar en casa.

No te pierdas MasterChef 24/7 en Disney+ y de lunes a viernes en punto de las 8:30 pm y los domingos a las 8:00 a través de Azteca UNO.