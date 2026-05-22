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¡Se pusieron creativos! Los cocineros de MasterChef 24/7 arman “retas” de rimas y sorprenden con su talento

A pesar de los momentos tensos que han pasado, los participantes de MasterChef 24/7 pasaron un rato muy divertido entre rimas, música y aplausos.

Mientras esperaban el veredicto del chef Édgar Núñez para saber quién fue el equipo ganador, los participantes de MasterChef 24/7 pasaron un rato muy agradable en la terraza y organizaron una reta de rimas dirigida por Diego. Fue así que algunos cocineros como “La Chuleta Metalera” y Lula mostraron su lado más divertido para comprobar que no solo tienen buen sazón, sino que también llevan el ritmo en la sangre.

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