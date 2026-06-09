¿Se vienen nuevas peleas en MasterChef 24/7? Cocineros intercambian personalidades con divertidos retos (VIDEO)

Después del exigente reto de rapidez que tuvieron con la Chef Isabel Carvajal, los cocineros de MasterChef 24/7 se dispusieron a matar el aburrimiento con una exótica dinámica para entretenerse. Fue así que Camila y Jazmín organizaron un juego de intercambio de personalidades para demostrar qué tan bien se conocen y cuánta creatividad tienen.