¿Se vienen nuevas peleas en MasterChef 24/7? Cocineros intercambian personalidades con divertidos retos (VIDEO)
Camila despertó muy creativa y quiso aprovechar el tiempo libre en MasterChef 24/7 para organizar una ocurrente actividad con todos los cocineros.
Después del exigente reto de rapidez que tuvieron con la Chef Isabel Carvajal, los cocineros de MasterChef 24/7 se dispusieron a matar el aburrimiento con una exótica dinámica para entretenerse. Fue así que Camila y Jazmín organizaron un juego de intercambio de personalidades para demostrar qué tan bien se conocen y cuánta creatividad tienen.