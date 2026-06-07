MasterChef 24/7 | Comienza el segundo reto: los capitanes deberán demostrar su liderazgo

Arranca el segundo reto en MasterChef 24/7 y la responsabilidad recae sobre los capitanes, quienes deberán guiar a sus equipos de la mejor manera posible para alcanzar la victoria. Cada decisión, consejo y estrategia será clave para lograr la salvación y evitar la zona de riesgo. Además, esta prueba representa una gran oportunidad para que los capitanes invitados demuestren todo lo que han aprendido y evolucionado desde su paso por MasterChef. La pregunta es clara: ¿lograrán llevar a sus equipos al triunfo y confirmar por qué regresaron a la cocina más famosa de México?