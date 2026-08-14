uno nuevo
masterchef-24/7
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

“Pasaron desapercibidos": La Chef Isabel y los cocineros de MasterChef 24/7 hablan de los eliminados (VIDEO)

Los cocineros de MasterChef 24/7 recordaron a los primeros eliminados de la competencia.

En clase de la Chef Isabel Carvajal, “Maestra del fuego” en MasterChef 24/7, los cocineros recordaron a los primeros eliminados de la competencia culinaria. Al mencionar algunos nombres, la experta en gastronomía mexicana mencionó: “Pasaron desapercibidos”, en referencia a que no se han quedado en la memoria de los fans como los participantes que siguen en el reality y buscan la victoria.

Tags relacionados
MasterChef Mejores Momentos de MasterChef 24/7

Videos