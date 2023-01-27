Mauricio Ochmann niega problemas con su novia Paulina Burrola.

Para Ventaneando, Mauricio Ochmann echa por tierra los rumores de que a raíz de un reciente viaje que realizó a Disneylandia con su ex Aislinn Derbez y su hija Kailani, la relación con su novia Paulina Burrola se murió y refrenda que para él, las madres de sus dos hijas son y seguirán siendo familia, un hecho que su novia entiende y respalda.

¿Qué dijo Mauricio Ochmann sobre el viaje que hizo con Aislinn Derbez y su hija Kailani a Disney?

“La relación con Pau es muy bonita porque entiende perfecto mi relación con las dos madres de mis hijas. Es muy importante para los hijos que vean que sus papás conviven, que conviven bien y que podemos estar todos juntos y la verdad es que es genuino y que es verdadero. Siento que hemos sabido manejar muy bien eso, a pesar de que ya no somos pareja, pero somos papás y las mamás de mis hijas son mi familia”.

“Entonces, estoy disfrutando mucho de mi faceta como papá de mis dos hijas en diferentes edades, que es completamente distinto y está bien padre”, dijo.

“Mi noviazgo con Pau que lo estoy viviendo muy bonito, muy en paz, muy libre, sin presiones, sin estrés y dejando que el amor fluya y la verdad es que tanto en lo personal como en lo profesional me siento, muy pleno, en paz, completo”, añadió.

¿Qué dijo Mauricio Ochmann sobre su nueva faceta de cantante?

Mauricio Ochmann confirmó para Ventaneando que próximamente debutará como cantante y compositor y reveló que este giro en su carrera surgió literalmente cantando en la regadera. Y afirmó que a pesar de ello no va a abandonar su carrera actoral.

Además, de ser cantante y compositor, ¿qué otros sueños ha cumplido el actor?

Además, otra de los sueños que ha tenido era abrir un lugarcito y ya lo hizo realidad en Tepoztlán.

Los Milanesos del Parentón es un lugar que está ubicado en el corazón de Tepoztlán, Morelos, en donde recibió al equipo de Ventaneando; el actor explicó que luego asiste y comparte momentos con la gente en su restaurante.