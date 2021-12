FOTOS | ¿Aparecerá Harry y Meghan en el mensaje navideño de la reina?

”Kate me hizo llorar, hirió mis sentimientos”.

“El duque y la duquesa de Sussex confirmaron a Su Majestad que no volverán a ser miembros activos de la familia real”, dijo el palacio en un comunicado.

Hace dos años tanto Harry como Meghan brillaron por su ausencia en las imágenes familiares que la reina Isabel II tiene en su escritorio de trabajo.

Las fiestas de fin de año están llenas de nostalgia, de paz y de ambiente de unión, pero no en todas las familias habrá amor, pues hay algunas que viven en conflicto y la realeza británica no se salva de esta situación, quien desde hace un par de años se enuentra fracturada (aunque no lo dicen con todas sus letras) por la independencia económica de Harry y Meghan Markle , que incluso los llevó a dar un paso en sus actividades reales.

El día de Navidad la reina Isabel da un discurso televisivo que ocurre anualmente y está caracterizado por estar ambientado con conmovedoras imágenes de los miembros de la familia real en el Palacio de Buckingham o en el Castillo de Windsor.

En 2019 el príncipe Harry y Meghan Markle se sintieron marginados, porque estaban ausentes de estos retratos que se pueden ver en el escritorio de la reina durante su mensaje.

En el mensaje del 2019 hubo imágenes del príncipe Carlos y la duquesa de Cornualles, el rey Jorge VI, el príncipe Felipe y los Cambridges y sus hijos, pero no de los duques de Sussex.

Esta Navidad no queda más que esperar a ver si la reina Isabel II decide o no marginar de las imágenes que adornan su escritorio durante su mensaje navideño la foto de su nieto, el príncipe Harry, y la esposa de éste, la exactriz Meghan Markle.