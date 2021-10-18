Su reacción tras volver a ver a su papá le da la vuelta al mundo.

El reencuentro de un niño y su papá se volvió viral en TikTok después de que los internautas quedaron conmovidos ante la historia.

Los hechos sucedieron en Venezuela, donde el pequeñito Thiago se reencontró con su padre después de dos años.

“Lo que no sabe Thiago es que al abrir su puerta verá a su padre después de dos años”, se lee una leyenda en el clip de TikTok que ganó miles de corazones rojos.

Jean Carlos, periodista, locutor y productor, fue el encargado de compartir uno de los videos más conmovedores de 2021, mismo que fue replicado por todos los medios de comunicación.

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Reacción de Thiago se vuelve viral en internet

El reencuentro de Thiago y su padre generó todo tipo de reacciones en la red, incluyendo la de aquellos que soltaron algunas lágrimas.

“Mi primito reencontrándose con su papito”, escribió Jean Carlos en la descripción del video que también llegó a medios internacionales.

El emotivo momento se volvió viral, ya que el pequeñito abrió la puerta de su casa y en pleno pasillo gritó emocionado después de ver a su papá: “¡Papi! ¡Ay, papá! ¡Dios, gracias!”.

“Su mayor regalo lo estaba abrazando”, “Solo necesitaba un abrazo de su papá”, “Mis ojos se llenaron de lágrimas” y “¿Quién más está llorando?”, fueron algunos comentarios por parte de los internautas conmovidos por esta historia.

El video cuenta con 4.9 millones de reproducciones en aumento, ya que múltiples personas se han sentido identificadas con el distanciamiento de familias que ha generado la pandemia de Covid-19.

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