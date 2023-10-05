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FOTOS | Ana Bárbara y el pleito legal que hay con su hermano Francisco

Ana Bárbara nos visitó en el foro del programa para contarnos lo que está pasando con el pleito legal que hay con su hermano Francisco y más de sus nuevo show.

Por: Caleb López

FOTOS | Ana Bárbara y las declaraciones de José Emilio Fernández

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