FOTOS: La moda estuvo presente en la noche de los Premios de la Radio.

Los Premios de la Radio se celebraron en la noche del 10 de noviembre en la Ciudad de México. Fue una noche que estuvo llena de estrellas, talento y mucha música. Los artistas no se contuvieron y nos mostraron los atuendos más increíbles que hemos podido ver en una alfombra roja. Aquí te mostraremos algunos de los mejores de una noche tan especial.

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La gala comenzó con una Alfombra Roja en el que muchos de los artistas invitados llegaron a demostrar un estilo propio. Pudimos hablar con muchos de ellos para saber qué es lo que hay detrás de sus letras, de su música y la razón por la que decidieron atender a este gran evento con sus vestuarios. Algunos, como Lupillo Rivera, aseguró que fue meramente por un acuerdo con su pareja. Pero para otros, la esencia de su música y de sus orígenes fueron los que marcaron la pauta para elegir su vestuario para los Premios de la Radio.

El escenario también se vistió de gala. Además de la música y de todo el talento que pudo sorprendernos durante toda la noche, los vestuarios elegidos por los artistas fueron de otro mundo. Los conductores no se quedaron atrás y el Capi Pérez fue uno de los que mostró un gran estilo en cada una de sus intervenciones con ese traje mostaza. Cada vez que alguien salía al escenario, todos quedábamos boquiabiertos por el estilo único y la manera en la que distintos diseñadores pudieron dar un gran giro a atuendos típicos de nuestro país, puesto que la música vernácula de México tiene un estilo bastante peculiar.

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ARTISTAS GANADORES

La noche también tuvo distintos galardones y nosotros te vamos a enumerar todos en este mismo lugar.

Mejor banda del año: Banda MS

Premio “Tributo a los grandes de México": Aída Cuevas

Artista femenino del año: Ángela Aguilar

Grupo norteño del año: Grupo Firme

Canción mariachi del año: Ángela Aguilar y Christian Nodal con “Dime cómo quieres”

Canción norteña del año: “Soy buen amigo” de El Fantasma

Grupo o solista sierreño del año: Marca MP

Orgullo latino: Ángela Aguilar y Grupo Firme

Artista del año: Grupo Firme

FOTOS | Esto pasó en los Premios de la Radio 2021. Ganadores, invitados y más.

El premio de “Orgullo latino” tuvo un sorpresivo empate y todo el público no pudo estar más de acuerdo con los dos ganadores que se llevaron el premio.