FOTOS | Salma Hayek lloró al ver su cara morena como heroína de Marvel.

La actriz veracruzana confesó el emotivo momento que vivió cuando se volvió parte de “Eternals” de Marvel en el papel de Ajak. ¡Qué orgullo!

Nuestra querida paisana, Salma Hayek, ha triunfando en Hollywood durante las últimas décadas, pero a pesar de ser reconocida mundialmente, confesó que aún se emociona y pone nerviosa. ¿Qué pasó cuando le ofrecieron un papel en Marvel? Te contamos los detalles. Checa todas las fotos AQUÍ.

Salma Hayek lloró al ver su cara morena en un traje de Marvel.

La actriz mexicana confesó que se sintió sumamente conmovida al ver a una mujer latina y con tez morena, ella misma, caracterizada como una superheroína en una de las producciones más grandes que ha tenido Marvel. Fue en una entrevista en donde Salma narró el emotivo momento que vivió cuando se puso el traje de la película en la que comparte créditos con Angelina Jolie.

“Cuando me lo puse me solté a llorar. No así de telenovela, pero se me salieron las lágrimas y dije: ’¿Qué pasó aquí?’. La imagen me dio algo, y pensé por qué, vi mi cara morena en el traje de héroe y al ver mi cara, vi tu cara”, dijo refiriéndose al entrevistador, quien también es latino.

“Vi mi cara de niña, que tuvo que tener tanto valor para soñar grande, vi la cara de todas las niñas. Y fue una cosa grande. Y me di cuenta que se había abierto una puerta a donde yo no entraba sola, sino que detrás de ese traje íbamos todos los latinos juntos que esperábamos tanto este momento”, dijo entre lágrimas. ¡Qué increíble momento!

Salma Hayek le dará vida a Ajak , quien es miembro de los Eternos Polares, un grupo de seres inmortales, pues sus apariciones datan desde el año 2500 A.C, de ahí el origen del nombre “Eternals”; el personaje interpretado por la mexicana, es uno de los más importantes de la película, así que seguramente veremos a nuestra querida Salma un tiempo más en este universo tan exitoso.

¡Enhorabuena, Salma!

