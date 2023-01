Mona exhibe que Geros le debe miles de pesos: ¿Se acabó su relación?

La pareja de influencers que se ha hecho viral en redes sociales parece estar enfrentando un nuevo conflicto. Primero fue por el rapero Santa Fe Klan, pero ahora se trata de dinero, pues presuntamente Geros le debe medio millón de pesos y así lo dio a conocer Mona, entérate de los detalles.

Santa Fe Klan nos puso a pulir el piso a todos en el foro y bailar con su rolita ‘Vuelve María’.

¿Cuál es el conflicto que existe entre Mona y Geros?

Marisol, nombre real de Mona, denunció en redes que Geros, su pareja, le debe cerca de un millón de pesos, pero se niega a pagarle, lo que ya empieza a ser un problema para la relación y así lo relató, la creadora de contenido.

Mona siempre se ha caracterizado por ser muy transparente y compartir con sus seguidores los detalles de su vida. En su momento lo hizo cuando la estaban involucrando sentimentalmente con el rapero guanajuatense, Santa Fe Klan y ahora lo hace con este tema financiero.

La influencer mencionó que su pareja le debe casi medio millón de pesos, pero que no tiene nada firmado que lo compruebe, pues ella confiaba en su pareja.

“Yo a “Geros” cuando le daba dinero pues no lo hacía firmar pagarés, es que tú confías en tu pareja chicas, tú confías, es como ‘préstame, ah pues sí Geros’, y tú dices ‘pues me va a pagar’ pero pues no, y un día él me lo dijo y es bien cierto, me dijo ‘¿tienes videos, tienes pruebas de que me prestaste? Y yo ‘no pues no’ porque fíjense, los 500 mil que le preste fue en Colombia, cuando yo estaba toda operada porque “Geros” quería ya terminar de pagar su Corvette, el que ya ni siquiera tiene y le presto el dinero, pero no lo hice firmar nada, fue así de ‘agárralo de la misma tarjeta’ entonces de otra tarjeta también me debe como 400, como 381 mil creo”, así lo relató Mona.

Además, la creadora de contenido también compartió que cuando le cobra el dinero a su pareja, éste pone mil pretextos y hasta ha recurrido a dar por terminada la relación, por lo que ella ha optado por no seguir insistiendo para evitar más problemas.

Mona también dijo que la monetización de su contenido como pareja se va a una cuenta de Geros, pero que tampoco le ha dado lo que le corresponde, por lo tanto, se suma al casi medio millón que le debe y que ha usado el influencer para pagar coches y otros gustos personales, como los relojes.

¿Geros intentó golpear a Mona?

La exigencia de Mona para que su pareja le pague el dinero que le prestó ha desatado incluso, la violencia, pues Geros dijo que una vez que cubriera la deuda, le iba a dar una golpiza, la situación fue tan tensa que el padre de Marisol tuvo que intervenir.

Tras las declaraciones de la influencer, los comentarios de los seguidores no se hicieron esperar y hasta hubo quien sugirió que el robo que sufrieron pudo ser planeado por su pareja y le recomendaron alejarse, pues la situación podría terminar en tragedia.