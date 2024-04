Mujer lleva el cadáver de su tío al banco para retirar dinero (VIDEO)

Las redes sociales lo han vuelto a hacer, pues recientemente nos han regalado una historia extraordinaria que de inmediato se hizo viral dado que se trata de una mujer llevó el cadáver de su tío al banco para retirar dinero.

¿Dónde sucedieron los hechos?

Por increíble y extraño que parezca esto sucedió en una sucursal de Bangu, al oeste de Río de Janeiro, Brasil, donde a una mujer se le ocurrió la brillante idea de llevar el cadáver de su tío para retirar 17,000 reales, lo que supone alrededor de 3,200 dólares.

Te puede interesar: Esto pasará el 24 de abril, según tendencia viral en TikTok

Gala Montes y Ceci de la Cueva adivinaron quiénes eran TikTokers. [VIDEO] Gala Montes, Ceci de la Cueva, Shiky y Valeria Aguilar tuvieronque adivinar quiénes eran los TikTokers y quiénes eran personas comunes y corrientes.

¿Quién es la mujer que llevó el cadáver de su tío?

La mujer que quiso ponerse viva y retirar dinero llevando el cadáver de su tío fue identificada como Érika Souza, quien trasladó el cuerpo de su familiar en una silla de ruedas y se colocó frente al mostrador e intentó simular que su tío firmaba un documento para poder retirar el dinero en efectivo.

Sin embargo, los empleados del banco se percataron de lo sucedido y comenzaron a documentar todo para posteriormente llamar a la policía, la cual acudió a la sucursal bancaria y la detuvo por abusiva.

También te puede interesar: Viral: Abuelita se hace viral por compartir su look para ir al funeral de sus ex

¿Cómo quiso engañar a los trabajadores del banco? Además de llevar a su tío ya muerto y hacerlo pasar por una persona en silla de ruedas, la mujer intentó en reiteradas ocasiones sujetar un bolígrafo con la mano del occiso para firmar los documentos.

Como parte de la simulación, la mujer dijo: “Puedo hacer lo que quiera. Como el documento que está aquí: Paulo Roberto Braga (nombre del tío): Se lo sostengo, se lo sostengo”.

Te puede interesar: Viral: Joven comparte su vida como mantenida y da consejos en TikTok

Aunque las cosas no estaban saliendo como esperaba y ya había levantado sospechas, la mujer no cesó en su intento por cobrar el dinero. “Tío, tío… si no te recuperas tendremos que ir al hospital”, añadió.

🔴 Mujer lleva el cadáver de un anciano, en silla de ruedas, a un banco en Brasil, para que “firmara” un retiro de dinero 💰



Señaló que era su tío y le pedía que por favor suscribiera el documento☠️



Tan mal estamos? 😵‍💫🥴 pic.twitter.com/7CO1vpKGsm — 𝐉𝐨𝐬é 𝐀𝐧𝐭𝐨𝐧𝐢𝐨 𝐆V🗼|🗽 (@JoseAntonGV1984) April 17, 2024

¿En qué terminó todo?

Aunque en las imágenes que circulan en redes sociales no se alcanza a apreciar lo que sucedió, se sabe que la policía acudió al lugar y procedió a revisar el cuerpo y constatar que la persona había fallecido. De igual modo, la mujer ya está siendo investigada para determinar si estuvo involucrada en la muerte de Paulo Roberto Braga.