Music Battles México: ¿Cómo votar por tu participante favorito?

Music Battles México continúa dejando al descubierto el inmenso talento de todos los participantes, quienes buscan coronarse como los máximos exponentes de la música regional mexicana.

La conducción de nuestros queridos Paty Navidad y Ricardo Casares también ha amenizado cada una de las presentaciones de los aspirantes a convertirse en estrellas.

Y no se diga del talento de nuestros queridos jueces, cuya trayectoria en la industria del entretenimiento enriquece a los participantes con sus opiniones.

La Chicuela, El Bebeto, Laura Zapata y Majo Aguilar han compartido su conocimiento con los aspirantes a convertirse en el líder de la música regional mexicana.

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¿Cómo votar en Music Battles México?

No te olvides de votar por tu participante favorito en Music Battles México, pues tu voto puede salvar al participante más talentoso y creativo de nuestro reality show.

Descarga la app Muba en tu teléfono móvil, ubica el icono de Music Battles México, busca la pantalla En Vivo por Azteca UNO y vota en tiempo real por tu concursante favorito. Participa porque tu voto puede cambiar el resultado.

Recuerda que Jorge Carmona se convirtió en el primer semifinalista de la contienda, pues brilló al ritmo del tema de su autoría titulado Collar de Perlas.

De Tepito para el mundo, Jorge Carmona es amante del género salsa, tiene 28 años y aprendió a bailar y a cantar salsa gracias a su mamá.

El mexicano ha elevado el nivel de la competencia, pues cuenta con temas de su autoría como Collar de Perlas y La Voz del Barrio.

No te pierdas Music Battles México todos los sábados a las 8:00 de la noche por nuestra señal de Azteca UNO. #MusicBattlesMéxico

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