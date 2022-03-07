Music Battles México: Él es Jorge Carmona, el primer semifinalista.

El estreno de Music Battles México dejó ver el inmenso talento que hay México, pues los participantes subieron al escenario para demostrar sus dotes musicales en el género regional mexicano.

Nuestros queridos jueces Laura Zapata, Blanca Martínez La Chicuela, Majo Aguilar, y El Bebeto disfrutaron de una noche fenomenal, pues fueron testigos del carisma de los concursantes.

Paty Navidad brilló en su regreso como conductora y Ricardo Casares demostró ser el mejor co-conductor de Music Battles México.

Sin embargo, llamó la atención el sabor y dinamismo de un participante que se colocó como semifinalista de nuestro reality show.

Se trata de Jorge Carmona, quien cantó y sacó a bailar a Majo con su canción Collar de Perlas en el estreno de Music Battles México.

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¿Quién es Jorge Carmona, semifinalista de Music Battles México?

Jorge Carmona es amante del género salsa tiene 28 años y es oriundo del barrio de Tepito, donde aprendió a bailar y a cantar salsa gracias a su mamá.

Este joven mexicano tiene grandes inspiraciones en la música, donde destacan artistas como Rubén Blades, Frankie y Héctor Lavoe.

Aunque ama hacer covers de otras canciones, también cuenta con temas de su autoría como Collar de Perlas y La Voz del Barrio.

Jorge Carmona 'La Voz del Barrio' cuenta con más de 61 mil seguidores en Instagram, red social donde comparte fotos paseando por la Ciudad de México y su querido barrio de Tepito.

Descubrir nuevos rincones en la capital junto a su familia y amigos es uno de sus pasatiempos favoritos, según las fotos que tiene en sus plataformas digitales.

“Este es un logro de todos nosotros. Agradecido como mi barrio”, escribió en su cuenta de Instagram tras enterarse que es semifinalista de Music Battles México.

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