Natalia Valenzuela cuenta su horrible y traumática experiencia en Miss Colombia.

Nuevamente, Carlos ‘Chicken’ Muñoz logró tener a dos grandes invitadas para una emisión más de ‘De lo Uno se Entera’, ya que en esta ocasión contó con la presencia de Esmeralda Ugalde y Natalia Valenzuela, quienes revelaron todos sus secretos a lo largo de su carrera y también en su vida privada.

Te puede interesar: Mónica Garza reveló la etapa más complicada de su vida.

Natalia Valenzuela reveló uno de los momentos profesionales más complicados que ha vivido en su vida, ya que no tenía el deseo de participar en el certamen de Miss Colombia.

Les quiero platicar de ese momento profesional, no tan padre, estaba muy chiquita, 21 años. Participé en el Miss Colombia, cuando participé sentí que estaba tan cercana, tan cercana a esa corona que, me sentí tan abrumada por la prensa, por los comentarios, por mis compañeras

También te puede interesar: Roberto Ruiz recordó un accidente que sufrió antes de llegar al periodismo.

¿Cuál fue la experiencia de Natalia Valenzuela en Miss Colombia? Natalia Valenzuela nos reveló que ganó en su estado, lo que le permitió llegar al certamen de Miss Colombia, todo esto sin ser de una familia importante o con un apellido reconocido.

Empecé en la provincia, solo había comentarios opuestos al amor que me confrontaron en muchos sentidos. Además, soy de una ciudad muy chiquita, donde las familias son más influyentes, pero yo no era parte de esas familias. Entonces, cuando yo me postulé, todo el mundo me señalaba y decía ‘¿esta niña qué, de qué apellido es?’ Resulta que me gané el título de mi departamento, de mi estado, pero cuando pasó el auditorio se quedó en silencio total

Te puede interesar: Mónica Garza estrena nueva temporada su programa en ADN 40.

Sin embargo, las cosas se complicaron, ya que las propias finalistas le hicieron ver como un problema dentro del grupo.