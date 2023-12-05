¡La Navidad llegó a TV Azteca! Celebramos juntos el encendido del árbol
La época decembrina llegó a TV Azteca y disfrutamos como nunca el clásico encendido del árbol la noche de ayer, ¡aquí te tenemos todos los detalles!
El espíritu navideño se apoderó de TV Azteca, fue así que nuestros colaboradores disfrutaron de una gran noche acompañados de sus familias, incluida la familia Azteca. Entre churros, buñuelos y chocolate, todos celebramos el ya tradicional encendido del árbol navideño en las instalaciones de Ajusco, al sur de la Ciudad de México, ¡hasta Santa nos acompañó!