FOTOS | Imagen de Ninel Conde causa impacto en redes "se cambió el rostro"

20. “Por fa, envejece con dignidad, no es hate yo te admiro mucho, pero tu cara ya no hay a dónde más estirar”. “No manch*s, dónde quedó Ninel conde”. “Ninel odiando ser Ninel, por eso prefirió cambiarse el rostro”. “Psicológicamente, esta mujer está muy mal, tan mal que tiene que cambiar su rostro”. “Ya ni se parece”. “Pensar en Ninel de hace unos años y verla ahora así solo me causa tristeza”, fueron algunos de los cientos de comentarios que recibió el video.