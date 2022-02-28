FOTOS | Nodal y Eduin Caz de Grupo Firme, juntos. ¿Se viene dueto?

Nodal y Eduin Caz juntos. ¿Ya se armó la colaboración?

Sin duda, uno de los artistas más fuertes de los últimos años, es Christian Nodal. ¡Se ha convertido ya en una leyenda de la música regional mexicana! Pero hay muchas promesas de la música que han triunfado en el último año, uno de ellos es Grupo Firme, comandado por Eduin Caz.

Ambos artistas tienen cosas en común, los dos son jóvenes, los dos tienen muchísimo talento y ambos tienen un estilo muy característico que rompe con lo que todos piensan del regional mexicano. Sería un deleite escuchar una canción de ellos juntos, ¿verdad?

Hace unos días, circuló un video en redes sociales en el que Christian Nodal celebraba junto a Grupo Firme luego de unos premios en los que tuvieron la oportunidad de compartir escenario. ¿Será que se viene una colaboración pronto? Te contamos más detalles en las fotografías.