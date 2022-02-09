FOTOS | A esto se dedicaba Eduin Caz de Grupo Firme, antes de ser famoso.

Sin duda, una de las figuras del momento en la música en México, es Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme. Pero ¿qué hacía antes de que todos los reflectores y premios estuvieran en su vida?

En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, reveló lo complicada que fue su infancia y juventud. El cantante contó que en su adolescencia tuvo que aprender a trabajar muy duro, se levantaba temprano a ayudar en las labores de su casa todo los días, para después junto a sus hermanos atender una tapicería, la cual ya estaba abierta desde las siete de la mañana.

“Me levantaba temprano y comenzaba a barrer, recoger y arreglar el negocio, nos dedicamos a la tapicería”, dijo Eduin, además, confesó que de adolescente cantó en los camiones para ayudar con el sustento familiar.

Empezó desde abajo, por ello ahora valora mucho más lo que tiene. Pero siempre ha trabajado duro para obtener lo que desea. Te contamos más detalles de todo lo que Eduin dijo en las fotografías. Checa la galería completa.