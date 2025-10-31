La cafetería de especialidad en CDMX que tiene amplia variedad de bebidas y postres para acompañar

El café es una de las infusiones más consumidas a lo largo y ancho del mundo. En este sentido, CDMX es una ciudad donde el consumo no es la excepción y hay diversas opciones de cafeterías. La ingesta adecuada de esta bebida elaborada con ingredientes de alta calidad, puede proporcionar importantes beneficios para el organismo.

Conoce el sitio gastronómico que ofrece café de especialidad en todas sus versiones. El diferencial de esta cafetería es que además sirve postres para acompañar la infusión.

¿Cuál es la cafetería de especialidad en CDMX que tiene amplia variedad de infusiones y postres?

La cafetería de especialidad en CDMX que tiene amplia variedad de infusiones y postres es Micelio. Este sitio tiene una calificación de 4.7 en Google y los usuarios aseguran que el gasto promedio oscila entre los 100 y 200 pesos.

El sitio se ha convertido en una de las barras de café más creativas del centro-sur de la CDMX. Aquí la infusión se prepara con grano de Oaxaca, pero la selección va rotando para explorar distintos perfiles de sabor.

Este proyecto ha contado con la participación de Celso Carrera, Kevin Barajas, Jair Barrera y Jesús Barbosa: todos colaboradores del reconocido Café Avellaneda de Carlos de la Torre en Coyoacán. El sitio es pequeño, no tiene mesas. Pero cuenta con una barra con sillas para apreciar cómo se preparan las diversas infusiones. Es decir, fomenta la interacción entre clientes y baristas

¿Qué se puede encontrar en esta cafetería de especialidad con precios accesibles en CDMX?

En este sitio gastronómico muy apreciado por los visitantes y clientes habituales, se puede pedir desde un espresso o un flat white hasta bebidas de autor frías que se atreven a experimentar con el café. Un ejemplo de ello es el Horchata Espresso o el Dulce Recuerdo (jarabe de piña tatemada, espresso y escarchado de sal y chile.

Además, la cafetería ofrece algunos postres para acompañar el café. Uno de los favoritos de la casa es el affogato. Pero también se pueden disfrutar bocadillos desde galletas de canela hasta cheesecake de manzana y galletas de brownie.