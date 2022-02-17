Se le juntan los 4 novios en su casa y todo acaba muy mal. (VIDEO)

El Día de San Valentín dejó los videos más románticos en las redes sociales, pero para otras personas fue un día lleno de mucho drama.

Tal es el caso de una joven del norte de México, quien fue descubierta por sus 4 novios en la “jugada”.

A través de un video, que se comenzó a viralizar en TikTok, se pudo ver a una mujer llegando en un automóvil color gris con su pareja sentimental.

Llamaron la atención tres hombres que estaban esperando a la joven con regalos afuera de su domicilio para celebrar el Día del Amor.

“Mira, mira, se le juntaron, se le juntaron… No sabe qué hacer el vato… no manches”, expresa un internauta que grabó el video desde su ventana.

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Mujer vive trágico Día de San Valentín

En el video, que cuenta con millones de reproducciones y comentarios en TikTok, se puede ver una fuerte pelea entre los 4 novios y la mujer.

Se le juntaron a la vecina, se le juntaron los novios a la vecina… ¡Mamá! Se le juntaron a la vecina los novios

En medio de gritos y manoteos, la mujer reclama a sus novios haber llegado a su casa en el Día de San Valentín.

¡Váyanse ya! ¿A qué vienen?

Por su parte, la persona que grabó el video, confirmó al sujeto del coche gris como el “novio oficial”, pues visita constantemente el domicilio.

Sin embargo, el dueño del coche terminó marchándose al ver a tres hombres con regalos y flores para la mujer en disputa.

San Valentín se tornó aún más trágico, pues todos los novios aventaron los regalos al piso y se marcharon.

De hecho, uno de los hombres reclamó al joven que estaba grabando desde la ventana con un fuerte grito.

¿Por qué estás grabando tú, wey?

Al final del video se puede ver a la joven sola con sus regalos en el suelo, pues terminó sin ninguno de sus 4 novios.

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