Se baja a comer tacos y retrasa viaje 40 minutos. (VIDEO)

Cuando pensamos que ya lo habíamos visto todo, las redes sociales nuevamente encuentran la forma de sorprendernos con historias que parecen ser parte de la ficción, pero son una realidad con la que vivimos todos los días.

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La insólita historia de un chofer

Por medio de la plataforma TikTok, se reveló un video en el que se puede ver a un chofer bajar de un camión para comer algo, hasta ese momento todo pareciera ser algo normal, lo extraño fue que el operador se encontraba a la mitad de un viaje.

Sin importar el tiempo de los pasajeros, el chofer del camión tomó la decisión de bajarse a comer unos ricos tacos, lo que le tomó 40 minutos aproximadamente y desató la furia de las personas que estaba transportando.

El video fue publicado en TikTok por el usuario ‘kyrey07’, en el clip se puede ver la molestia de los pasajeros, por lo que de inmediato su publicación se hizo viral en las distintas redes sociales.

@GEBFutura #LordTACOS cuando un chofer de la línea de autobuses Futura, se detiene en medio de la carretera para comer unos tacos😕🌮🚌 mientras sus pasajeros esperando por más de 25 minutos jajajaja 🤣😂 vaya que tenía hambre el pobre pic.twitter.com/iBo6y0evz0 — Rafael Aldrich_BonsaiMedia🌳 (@rafael_aldrich) February 16, 2022

Aunque no se sabe exactamente en qué carretera ocurrieron los hechos, se puede ver que el autobús que quedó detenido por el hambre del chofer era de la línea Futura.

De acuerdo con lo que se puede escuchar en el video, el usuario de TikTok reveló que nunca le había pasado algo similar en alguno de sus viajes, pero que desde ese momento no volvería a viajar por esa línea de autobuses.

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