¿Qué causó la muerte de la influencer Odalis Santos? Las autoridades revelaron los resultados de la autopsia realizada a la joven deportista.

A unos días del fallecimiento de la atleta en la clínica Skin Piel Wellness Center, la Fiscalía de Jalisco aseguró que el motivo del deceso de la influencer fue una reacción alérgica a la anestesia local que le suministraron antes de someterla al tratamiento.

Guillermo Flores Tovar, director de Investigación Especializada de la Fiscalía de Jalisco, dijo que con base en estudios histopatológicos y toxicológicos “se pudo llegar a la conclusión de que la causa de muerte, efectivamente fue una reacción anafiláctica”.

La Fiscalía del estado dijo que la investigación está inconclusa, pero hará un cateo para buscar más indicios en la clínica Skin Piel.

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Odalis Santos se sometería a un procedimiento que elimina la sudoración

La joven de 23 años perdió la vida el 6 de julio en el centro estético al que acudió a realizarse un “miraDry”, que presuntamente sería “fácil y seguro", publicó la deportista en sus historias de Instagram aún en vida.

Odalis no resistió las anestesias locales lidocaína y bupivacaína, las cuales le habría sido suministradas a la fisicoculturista.

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