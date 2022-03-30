Oscar Madrazo recuerda romance entre Paulina Rubio y Erik Rubín.

¿Alejandra Guzmán y Paulina Rubio terminaron de la greña en una disco de Acapulco por el amor de Erik Rubín? Oscar Madrazo, íntimo amigo de La chica dorada, recuerda cómo fue la disputa entre ambas por el ex Timbiriche.

Claro, por supuesto que me acuerdo porque era muy controversial, salió la canción de Hey güera, por supuesto que era el momento en que se arrebataban a Erik Rubín, que me encanta que Andrea Legarreta ya le dio permiso a Erik de que vaya al concierto, por supuesto que Erik tiene que estar presente, gran amigo de Paulina, pero sí, en esa época tenían un noviazgo, como dicen un tórrido romance Paulina y Erik

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Me acuerdo de que era cuando Erik tenía el pelo largo, chino, con su arracada, Paulina estuvo muy enamorada de Erik, tuvieron una relación súper bonita, pero de repente llegó la Guzmán y vámonos para acá. Pero, ¿qué pasa?, todos vivíamos en el Pedregal, Paulina y yo vecinos de la vida en la misma calle y a unas cuadras arriba, Alejandra, entonces, era chisme del Pedregal y era como que todo circulaba ahí

Paulina en su motocicleta dando vueltas por el Pedregal y Alejandra iba conmigo al gimnasio, hacía gimnasia olímpica y de repente apareció en la escena Erik y era un peleadero, que se lo arrebataban y en el escenario, también. Entonces siempre fue muy controversial y creo que eso va a hacer un momento único en la gira, la pelea por Erik

La pelea por Erik Rubín en Acapulco

Oscar Madrazo reveló que Paulina Rubio y Alejandra Guzmán tuvieron una discusión por el amor de Erik Rubín en Acapulco.

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