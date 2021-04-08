- 37 años.

- EMPRENDEDOR Y SURFISTA.

- Nacido en México, de familia veracruzana, con corazón jarocho y alma libre.

- Vivió gran parte de su vida en Catalunya, España donde tuvo sus estudios escolares y universitarios.

- En Veracruz empezó a experimentar los primeros deportes extremos: la patineta, el surf, ski acuático, pesca, buceo y sandboard, siempre en busca de la sensación de adrenalina.

- Su influencia jarocho-mediterránea es la que mantiene hoy también para su cocina, la que combina con otras técnicas y sabores orientales que aprendió en el camino.

- La pasión por el mundo de los restaurantes y la gastronomía la adquirió desde pequeño, por su familia y por necesidad, trabajar para pagar sus viajes y así poder practicar sus deportes favoritos en los mejores lugares del mundo.

- En su regreso a México empezó a colaborar con varias asociaciones civiles ecologistas fomentando la permacultura, ecotécnias, reducir la creación de desechables, reciclando, construcción natural y promoviendo estas técnicas en festivales como la cumbre tajín y en mercados artesanales.

- Con su mamá y otros maestros se tituló como maestro de yoga y empezó a estudiar otras técnicas de sanación alternativas, dónde aprendiendo que la mayoría de las enfermedades tienen una raíz emocional como dice la "biología del ser", el "hoponopono" y otras metodologías en las que ha estado estudiando por muchos años.

- MasterChef apareció causalmente y fue una gran oportunidad para demostrar su cocina creativa, su carisma y la capacidad de trabajar bajo presión. Sin duda, es una de las mejores cosas que le ha pasado.

- Después de su paso por el programa, emprendió su primer negocio, preparando tacos y burritos a la parrilla. Colabora con empresas de ecoturismo como solución a reducir la mancha de contaminación y fomentar el respeto a la naturaleza.

- La gran notícia de que iba a ser papá dio una vuelta de 360° a todos los proyectos, tuvo que viajar a Portugal, lugar de origen de su mujer.

- De regreso a México surgió la oportunidad de MasterChef La Revancha.

- Actualmente vive en un lugar precioso de la costa del Pacífico Mexicano, idílico para que crezca un bebé en un ambiente natural.

- Trabaja como chef privado para casas, armando caterings, pop ups y eventos. Su trabajo como influencer en redes sociales con marcas de renombre ha sido constante.

- Ahora, su mayor meta es tener una propiedad en el lugar de sus sueños. Pablo y su familia hicieron un pacto y decidieron que es momento de crear ese sueño. Va dispuesto a pasar las noches a la intemperie, comer poco, estar en ausencia de su familia, pausar sus proyectos y vida cotidiana por el sueño de comprar un terreno para su familia.