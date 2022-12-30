Pablo Perroni se confesó bisexual con apoyo de su ex Mariana Garza.

En enero de 2019, Pablo Perroni dio ejemplo de cómo salir del clóset y literalmente, no morir en el intento, aunque en aquel entonces aún no era tan común que las figuras públicas asumieran públicamente su orientación sexual, el aceptó ser bisexual y lo hizo de la mano de Mariana Garza, madre de su hija María.

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Pero, qué fue lo que lo llevó a hacerlo, fueron acaso los rumores sobre qué la infidelidad era la causante de la separación entre ellos.

No es que nos sintiéramos obligados, no puedes pretender que no existe, obviamente si iba hablar y lo que hicimos fue eso, hablamos las cosas como son, contar exactamente los detalles y con la única intención de dejar las cosas claras, decir la verdad. Mariana y yo, siempre hemos tenido una relación maravillosa, porque fue de mutuo acuerdo

Pablo Perroni quiere que su salida del clóset motive a otros a seguir sus sueños.

A poco menos de cuatro años de aquel suceso, Pablo mantiene la frente en alto y asegura que a pesar de que se trata de un tema íntimo y privado, se ha dado cuenta que existen personas que necesitan escuchar voces que les brinden respaldo y seguridad, sobre todo cuando su sexualidad se vuelve un obstáculo para cumplir sus sueños.

Oyes historias de personas que se enfrentan a la misma situación y que viven depresiones terribles o bullying que acaba en tragedia o suicidio. A mí, me parece importante hablar del tema. Que, de alguna manera, la gente tenga referentes y que pueda saber y estar tranquila que no pasa nada

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