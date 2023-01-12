Paco Rueda responde a acusaciones de estafa contra Alejandro Camacho.

Hace unos días, se reveló que Alejando Camacho acusa a Paco Rueda de haberle robado dinero, pues le prometió intereses a cambio de cierta cantidad, pero nunca se los dio.

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Ahora, Paco Rueda reveló su versión de los hechos y aseguró que era una inversión.

Es un negocio, es una inversión, él recibió ganancias de esa inversión, después por la pandemia, no sucedió como tenía que suceder y se le va a regresar su inversión y así

Paco Rueda aseguró que no es ningún extorsionador.

En su defensa, Paco Rueda aseguró que sigue viviendo en la misma casa, pero que es un tema delicado y que sus abogados van a hablar en su nombre.

En algún momento, mis abogados hablarán por mí. Pues no, estoy en la misma casa, tengo el mismo celular, está mi casa, estoy tranquilo, solo que mi abogado hablará por mí, porque es delicado

Estoy bien, estoy tranquilo, vivo en el mismo lugar y todo está bien; no, sigo trabajando y seguiré trabajando, porque he trabajado toda mi vida y pues se responderá, igual con mi abogado y así será. Ahorita, no estoy chambeando y empezaré hasta febrero, no tengo nada que esconder y estoy bien de frente con él. Sí, mi abogado ya se presentó y su abogado está arreglando las cosas

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Finalmente, le mandó un mensaje a Alejandro Camacho.