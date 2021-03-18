El video de un pájaro estaca causa terror porque su canto suena como a "lamentos humanos", y aunque también guarda un parecido con la madera, no es peligrosa, ni ataca y fue vista en Colombia.

El visual se volvió viral en redes sociales, no por la apariencia del pájaro, sino por un extraño sonido que quienes lo presenciaron dicen que es parecido a lamentos humanos.

El ave fue grabada en Colombia con un teléfono celular. La especie es llamada “pájaro fantasma” o “pájaro estaca”, ya que también suele ser confundido con un árbol.

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Aunque pueda parecer un personaje de Barrio Sésamo😜, es un ave insectívora que, según la zona geográfica, se conoce como pájaro estaca, nictibio, potoo o pájaro fantasma.



Se encuentra en Centroamérica y Sudamérica

(🔊Activa sonido)#BiodiversidadCuriosapic.twitter.com/aPOP4RleW3 — Fundación Biodiversidad (@FBiodiversidad) March 15, 2021

El pájaro fue grabado en Colombia

En el video, el animal reposa sobre un poste de madera, mientras abre los ojos y la boca, para emitir un sonido similar a un lamento de una persona.

Este pájaro suele comer insectos durante la noche y esconderse con el fin de evitar tener contacto con otros seres vivos, pero a veces puede ser visto en día en Colombia. Según la Fundación Biodiversidad de la mencionada nación, este animal es típico de países de Centroamérica y Sudamérica.

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