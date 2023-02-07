Pati Chapoy desenmascara en exclusiva al Escorpión Dorado.

Nuestra querida Pati Chapoy tuvo la oportunidad de entrevistar a Alex Montiel, donde reveló todos los secretos del personaje del ‘Escorpión Dorado’, entre ellos el origen de su nacimiento.

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No, según la psicología y la leyenda del personaje, es que inició en ese fenómeno del Big Bang y así se formó y empezó a crear muchas cosas que conocemos actualmente. Bueno, si hablamos de mí, pues sí tuve padre y madre, los tengo actualmente todavía y sí, tuve una infancia cool, una infancia buena. Mis papás, estuve con ellos hasta los 13 años juntos, ya después se divorciaron. Estudié periodismo en la Escuela de Periodismo Carlos Septién

Me gustaba, siempre me gustó la lucha libre, pero digamos que el elemento que yo tome de la lucha libre fue esta figura imponente y anónima que era una combinación con lo que yo quería crear, del troll de la persona que se encuentra atrás de un escritorio, detrás de un teclado y te tira y te desacredita, y te dice todas las cosas que te dice

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¿Cuándo fue la primera ocasión que hizo al ‘Escorpión Dorado’? Alex Montiel recordó la primera ocasión que realizó a su famoso personaje y los cambios que ha tenido con el paso del tiempo.

La primera vez que hice al ‘Escorpión’ fue en el 2009 y no lo volví hacer hasta casi un año después. Sí, es mi manager, juntos empezamos a estructurar mejor nuestro camino, el personaje llevarlo a otro nivel, al principio si escuchas al ‘Escorpión’ digo cosas muy muy pasadas, porque así era la tendencia y eran groseriototas. El Escorpión de repente se convierte en esa fuga de muchas frustraciones, de muchas cosas que no te atreverías hacer en la vida diaria

¿Qué pasa cuando las cosas se salen de control? ‘Escorpión Dorado’ habló de las ocasiones en que todo se sale de control y el motivo que tiene para salir siempre adelante de todas las situaciones que enfrenta en la vida diaria.

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