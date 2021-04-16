Patricio Castillo fue cariñosamente despedido por compañeros actores y familia en medio de la polémica. El funeral del actor vivió un momento inesperado cuando Rodrigo Castillo (hijo mayor del actor) recriminó a Aunani Ruiz que se asumiera como la portavoz de la familia.

Quienes nos conocieron saben que Pato era mi vida, venia arrastrando afecciones pulmonares de tiempo atrás, se había venido tratando y se recrudecieron, dijeron que fue COVID-19, tampoco, se complicaron con una afección cardíaca que él también ya tenía. Se complicaron con otros órganos

Él estaba muy consciente, sabía que no tenía 20 años y estaba preparado, puedo decirles que se fue con una sonrisa, muy tranquilo, con esa oportunidad que tuvimos de casarnos en estos últimos días, esta fue una última bendición que nos dio Héctor Bonilla el día 4

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Rodrigo Castillo interrumpió a Aunani Ruiz

La pareja del fallecido histrión comenzaba a profundizar en contar la historia de amor que vivio con el histrió, cuando de repente Rodrigo Castillo, hijo del actor, interrumpió la entrevista y recriminó a Eunani que "habían quedado en algo".

La señora toma la batuta como si fuera la responsable y ni siquiera se ha casado con mi padre

Por su parte, Paola Castillo, hija menor del actor, contó que su padre fue a Roma y tuvo la oportunidad de estar en El Vaticano, pues iba a hacer un piloto de un proyecto que no se alcanzó a filmar.

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