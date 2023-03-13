Paulina Rubio mandó mensaje de apoyo a Erik Rubín.

No sólo estrellas de Hollywood asistieron a la entrega del Oscar y eventos adyacentes, pues figuras latinas como Paulina Rubio, también estuvieron presentes.

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Y horas antes de asistir a la fiesta que el cantante británico, Elton John ofreció después de la ceremonia, accedió a platicar con este programa, sobre el reciente lanzamiento de su sencillo No es mi culpa.

Muy feliz, muy contenta, me encanta estar haciendo lo que me gusta y decir en las canciones lo que van sintiendo mis fans conmigo. Para todos, yo creo que es unisex, para todos

¿Qué le mandó a decir a Erik Rubín?

Y aunque breve, la chica dorada envió este mensaje de apoyo a su amigo y excompañero de Timbiriche, Erick Rubín quien hace unos días anunció su separación de Andrea Legarreta.

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Le quiero, es mi hermano

Este es uno de los primeros eventos públicos a los que Paulina acude tras la muerte de su madre, la actriz Susana Dosamantes.

